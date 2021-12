Il terzo posto nel girone di E.L. comunque significa ancora Europa

Aspettando la gara di giovedì sera, si fanno ipotesi. In caso di terzo posto nel girone, per esempio, il Napoli finirebbe per essere retrocesso in Conference League, la nuova competizione Uefa alla quale partecipa la Roma di Mourinho. E quello diventerebbe un ulteriore impiccio per Spalletti: trasferte lunghe e complicate, partite su campi difficili per un trofeo che certamente non sarebbe di enorme valore. Diversamente il Napoli, dovesse arrivare quarto, finirebbe il suo cammino in Europa a dicembre per la prima volta nell’era De Laurentiis. In tutte le edizioni precedenti dell’Europa League, infatti, è sempre andata almeno ai sedicesimi, mentre in Champions non è mai arrivata al quarto posto: quindi o è volata agli ottavi (con Mazzarri 2011 e Sarri 2016) oppure è retrocessa in Europa League da terza nel proprio girone.

Fonte: Il Mattino