F. Corsi, pres. Empoli: “Ero convinto che potesse arrivare in Nazionale”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli: “Di Lorenzo? Pur non essendo giovanissimo quando è arrivato a Empoli, ero convinto che potesse arrivare in Nazionale. Ha aumentato la massa muscolare, fisicamente è dirompente e questo spiega perché sia uno stakanovista. Non a caso funge da paragone per coloro che sono attualmente nella nostra rosa. Tonelli? Ero estremamente felice quando faceva bella figura nel Napoli. Il legame tra Empoli e Napoli è molto forte, basti pensare che nell’attuale rosa partenopea ci sono diversi calciatori che hanno militato nell’Empoli. Żurkowski? È di proprietà della Fiorentina, gli abbiamo detto che a Empoli può lanciarsi per trovare spazio in un top club. Parisi? Sta facendo un ottimo campionato, in partita si trasforma, mentre in allenamento è più tranquillo. Il primo a parlarmi di lui è stato Eziolino Capuano, all’epoca allenatore dell’Avellino. Meglio Vicario o Drągowski? Sono entrambi del 1997, il livello mi sembra simile, Vicario deve irrobustirsi fisicamente. Andreazzoli è più bravo di Allegri? L’allenatore e i calciatori stanno facendo un grande campionato, ma non dobbiamo farci trascinare dall’euforia. Un pensiero su Ferrero? Gli sono vicino, le disavventure giudiziarie non intaccano l’amicizia”.

Fonte: Radio Punto Nuovo