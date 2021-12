DAZN E SKY – Napoli-Leicester, designati i telecronisti

Giovedì pomeriggio allo stadio “Maradona”, fischio d’inizio alle ore 18,45, il Napoli affronterà per l’ultima giornata del girone C di Europa League il Leciester. All’andata gli azzurri ottennero il pareggio per 2-2 con la doppietta di Osimhen. Per la sfida non mancheranno le telecamere di Dazn e Sky che hanno designato i telecronisti.

Segui la UEFA Europa League su DAZN! Telecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Sky – Napoli-Leicester, telecronaca di Federico Zancan

