D. Auteri, giornalista Report: “La plusvalenza è reato solo se fittizia”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Daniele Autieri, giornalista del programma televisivo Report: “Perché il Chievo fu penalizzato nella stagione 2018/19? Il punto è che come per gli scaligeri all’epoca, e la Juventus oggi, sono intervenute delle indagini giudiziarie; quindi c’è stata un’inchiesta della procura ordinaria, non della giustizia sportiva, che, tramite soprattutto le intercettazioni telefoniche ha scoperto queste anomalie. Sul fronte della giustizia sportiva è tutto molto difficile da dimostrare; perché sappiamo che i club si difendono sempre dicendo che il valore attribuito ad un calciatore è soggettivo e si può sbagliare nelle valutazioni, giustificando, di fatto, le plusvalenze fittizie. Al tempo ci furono diversi indagati rinviati a giudizio, tra cui il presidente LucaCampedelli. Ricordiamo che la plusvalenza rappresenta un reato solo se è fittizia. Se io sono così bravo da comprare un giocatore a dieci e dopo due anni lo rivendo a venti perché l’ho fatto crescere; quello non solo non è reato, ma significa anche che ho lavorato bene. Se, invece, mi accordo con un’altra squadra e gli compro un giocatore ad un prezzo maggiorato facendogli un favore e spalmandomi quel debito su cinque anni di bilancio. Quello che mi ha venduto il calciatore iscrive una plusvalenza sul suo bilancio.”.