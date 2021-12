Conferenza della “vigilia”: appuntamento con mister Spalletti

Domani sarà già vigilia. Vigilia di una gara fondamentale per il prosieguo della stagione del Napoli. Partita decisiva per il cammino europeo degli uomini di Spalletti. Al Maradona è atteso il Leicester. I risultato della gara deciderà il “posto” in classifica nel girone e quindi quali saranno i “risvolti internazionali” della squadra partenopea. La gara sarà presentata in conferenza dal tecnico di Certaldo nella giornata di domani. L’allenatore avrà al suo fianco un tesserato azzurro. Appuntamento per tutti, domani, alle ore 14.30.