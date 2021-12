Champions League – PSG e Ajax devastanti, Atletico in paradiso, City ko

Primi ultimi giri di boa in Champions League nella 6ª e ultima giornata della fase a gironi. Il Manchester City, già qualificato e vincitore del gruppo A, cade 2-1 a Lipsia. Devastante il Paris Saint Germain, che annienta 4-1 il Bruges. I tedeschi chiudono il girone al terzo posto e vanno in Europa League. Colpaccio dell’Atletico Madrid, che espugna 3-0 Porto e chiude al secondo posto nel gruppo B, qualificandosi agli Ottavi di finale. Portoghesi invece condannati agli spareggi di Europa League. Nel gruppo C ennesimo show dell’Ajax, che stende 4-2 lo Sporting Lisbona e fa sei vittorie su sei. Successo anche del Borussia Dortmund, che lascia la Champions (tedeschi già certi degli spareggi di Europa League), distruggendo 5-0 il Besiktas. Nel gruppo D (Inter) infine infine 1-1 tra Shakthar Donetsk e Sheriff Tiraspol (moldavi già in Europa League)