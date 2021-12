Champions League – Milan niente impresa, è eliminato! Inter ko

Doppia sconfitta per le milanesi nella 6ª e ultima giornata della fase a gironi di Champions League. Niente da fare per il Milan, che perde 2-1 in casa con il Liverpool e viene eliminato. Rossoneri avanti con Tomori ma gli inglesi ribaltano con Salah e Origi e condanno la squadra di Pioli, che chiude il girone D all’ultimo posto. Milan fuori dunque dalla Champions e pure dall’Europa League. Sconfitta anche per l’Inter, che, già qualificata, perde 2-0 in Spagna con il Real Madrid con le reti una per tempo di Kroos e Asensio. I Blancos vincono il gruppo D proprio davanti ai nerazzurri