CENTROCAMPO – Dubbio con il Leicester chi affiancherà Demme

Contro il Leicester, match da dentro o fuori, come spesso si dice in questi casi, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti è in totale emergenza. Gli infortunati passano a nove, con Lobotka, ma certamente non si abbatterà anche in questa circostanza. Dal primo minuto spazio a Demme, poi al suo fianco uno tra Zielinski ed Elmas a giocarsi un posto. In tutto, compreso i panchinari, saranno 16 giocatori, anche se potrebbero essere convocati alcuni giovani della Primavera, come successe a Mosca contro lo Spartak, nella penultima sfida di Europa League.

Fonte: A. Giordano CdS