Secondo il giornale inglese The Guardian ci sono i trenta nomi della classifica 100 Best female Football in the word 2021. Tra gli allenatori anche della serie A femminile Betty Bavagnoli, Rita Guarino e Joe Montemurro. Tra le calciatrici invece al posto numero 85 Barbara Bonansea, avanti di tre posizioni sulla compagna di squadra della Juventus Women Lina Hurtig.

Fonte: The Guardian