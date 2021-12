Balli, ex portiere: “Spalletti è un mix tra Ancelotti e Conte”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Balli, ex portiere dell’Empoli:

“Il mio ricordo di Spalletti a Empoli? In un ambiente senza eccessive pressioni, creò una macchina perfetta che salì dalla Serie C1 alla Serie A riuscendo anche a mantenere la massima categoria. Che tipo di allenatore è Spalletti? È un mix tra Ancelotti e Conte, è solitamente tranquillo, ma, se le cose non vanno bene, si trasforma ed è capace di fare fuoco e fiamme nello spogliatoio. Come mi hanno sopportato a Empoli essendo di Firenze? Diciamo che mi sono nascosto bene. La mia esperienza alla Salernitana? Era un ambiente molto caldo, completamente diverso da quello di Empoli. Nel Napoli sono più pesanti le assenze difensive o quelle offensive? Da ex portiere dico quelle difensive”.

Fonte: RadioPuntoNuovo