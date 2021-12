Tra Leicester ed Empoli Spalletti potrebbe ricevere i primi raggi di sole dall’infermeria

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti, rischia seriamente di avere l’infermeria piena, con l’aggiunta di Lobotka, dove solo oggi saprà con certezza l’entità dell’infortunio. Le ultime però potrebbero restituire il sorriso al mister di Certaldo. Infatti Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Anguissa, presto potrebbero rivedere il campo. Il capitano ad esempio ha avuto 70 ore di riposo per recuperare dal problema al polpaccio. Per i due centrocampisti invece si tratta di problemi muscolari, per lo spagnolo c’è da decidere se rischiarlo contro il Leicester, oppure averlo contro l’Empoli. Per il giocatore del Camerun invece procede per il meglio e la sensazione è che possa esserci per la gara di campionato contro i toscani. Insomma si intravede un raggio di sole per il tecnico e il suo staff.

Fonte: A. Giordano CdS