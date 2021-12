SKY, Bucciantini: “Napoli forte e fiero, non me lo aspettavo”

Il Napoli contro l’Atalanta ha perso partita e testa della classifica, ma ha impressionato molti. Marco Bucciantini, giornalista e opinionista, ai microfoni di ‘Sky Calcio Club’ sulla squadra azzurra ha dichiarato: “Contro l’Atalanta il Napoli mi ha impressionato. Quel Napoli è morto in piedi come un albero fiero, non me lo immaginavo così forte e fiero“.