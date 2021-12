SERIE C FEMMINILE – Il Chieti non si ferma, rifila sei reti al Vis Marina

La capolista del campionato serie C, girone C, il Chieti femminile, prosegue nella sua marcia vincente in testa alla classifica. Nel pomeriggio di ieri le abruzzesi hanno vinto con il punteggio di 6-0 il Vis Marina. A segno Carnevale con una tripletta, doppietta di Stivaletta e la rete di Kokany. Prossimo sfida sarà in trasferta contro l’altra capolista, ovvero il Trastevere.

CHIETI CALCIO FEMMINILE – VIS MEDITERRANEA SOCCER 6-0

Chieti Calcio Femminile: Falcocchia (38′ st Seravalli), Russo, Martella, Cutillo (27′ st Di Sebastiano), Di Camillo Giulia (27′ st Colavolpe), Stivaletta, Carnevale, Esposito, Vizzarri (10′ st Di Camillo Giada), Kokany (10′ st D’Intino), Giuliani. A disp.: De Vincentiis, Di Domenico, Passeri. All.: Lello Di Camillo

Vis Mediterranea Soccer: Pascale, Calvanese (21′ st Di Palma), Paolillo, Petrosino (14′ st Gorrasi), D’Arco (38′ st Aprea), Cozzolino, Sabatino, Mazza, Cuomo (43′ st Adinolfi Lucia), Olivieri, Minella(30′ st Piccolo). A disp.: Donnarumma, Boccia, Adinolfi Luisa, Galdi. All. De Risi Valentina

Arbitro: Colelli di Ostia Lido

Assistenti: Bologna e Torricella di Vasto

Marcatrici: 2′ pt Stivaletta, 42′ pt Kokany, 45′ pt Stivaletta, 3′ st, 20′ st e 34′ st Carnevale.

Fonte: chieticalciofemminile.it