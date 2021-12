Il Como Women, in attesa di recuperare la sfida contro il Tavagnacco, ieri ha affrontato in casa la Pro Sesto e hanno vinto con il punteggio di 4-1. Decisiva per la squadra di De La Fuente, la doppietta di Di Luzio, poi una rete a testa di Rizzon e Carravetta, mentre per le ospiti il gol di Bettineschi. Il Como così balza al primo posto assieme al Brescia

Como Women – Pro Sesto 4-1

Marcatori: 23′ p.t. Di Luzio (C), 27′ p.t. Rizzon (C), 9′ s.t. Di Luzio (C) , 19′ s.t. Carravetta (C), 25′ s.t. aut. Bettineschi (PS)

Como Women: Bettineschi, Hilaj (26′ s.t. Bianchi), Vergani, Pastrenge (36′ s.t. Cascarano), Rizzon, Lipman, Kubassova (dal 26′ s..t.Mariani), Beil (16′ s.t. Carravetta), Di Luzio, Picchi, Rigaglia (dal 16′ s.t. Roventi) A disposizione: Salvi, Dubini. All. de la Fuente

Pro Sesto: Ricciardi, Tugnoli (43′ s.t. Barletta), Dell’Acqua, Confalonieri, Abati, Marasco (1′ s.t. Carlucci), Grumelli (28′ s.t. Melodia), Carabetta (19′ s.t. Ploner), Scuratti, Mariani, Possenti (7′ s.t. Mauri). A disposizione Pizzardi, Pignata, Pedrazzani, Cosa. All. Ruggeri

Arbitro: Alberto: Munfuletto, di Bra. Ass. 1: Luca Merlino, di Asti. Ass. 2: Anthony Cusumano, di Collegno

Ammoniti: Hilaj (C)2′ s.t. Carabetta (PS) 36′ p.t., Abati (PS) 22′ s.t.

Espulsi: Nessuno

Angoli: 7-0

Recupero: 2′ + 4’

Fonte: Ufficio stampa Como Women