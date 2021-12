Serie A/ Cagliari-Torino 1-1: Ennesimo pareggio per Cagliari e Toro!

Dopo un primo tempo con alta intensità, ma con poche occasioni oltre al goal, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 51esimo, Caceres mette in mezzo una palla stupenda per lo stacco a botta sicura di Joao Pedro, ma Milinkovic-Savic devìa di puro istinto, un vero miracolo. Passa un minuto e Bellanova crossa in area, dove avviene un contrasto che favorisce la splendida rovesciata di Joao Pedro dritta all’angolino, giocata spettacolare! All’82esimo, Pjaca serve in profondità Praet, che a tu per tu con Cragno calcia clamorosamente fuori. All’84esimo, Praet si libera e crossa per la testa di Zaza, che da buona posizione spedisce alto. All’86esimo, scavino di Praet per Baselli in area, con quest’ultimo che da due passi calcia alto. Al 90esimo, sugli sviluppi di un corner, Nandez tenta la girata, sfera a lato. Dopo 4 minuti di recupero è terminato il match!

Pareggio, che per quello che si è visto, sembra essere il risultato più giusto. Infatti nel primo tempo meglio il Toro e nel secondo tempo meglio il Cagliari. Migliori in campo Joao Pedro per il Cagliari e Bremer per il Torino.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli ( 78′ Godin ), Carboni; Bellanova, Nandez, Grassi ( 78′ Pereiro ), Marin, Dalbert ( 87′ Zappa ); Joao Pedro, Keita ( 63′ Pavoletti ). All.: Mazzarri.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic, Zima, Bremer, Buongiorno ( 65′ R. Rodriguez ); Vojvoda, Lukic, Pobega ( 46′ Baselli ), Aina ( 87′ Ansaldi ); Brekalo ( 56′ Praet ), Pjaca, Sanabria ( 56′ Zaza ). All.: Juric.

Ammonizioni: 18′ Dalbert (C), 30′ Pobega (T), 33′ Lukic (T), 47′ Buongiorno (T) , 57′ Zima (T), 59′ Caceres (C)

Marcatori: 31′ Aut. Carboni (T), 53′ Joao Pedro (C)