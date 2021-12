Rodgers in Premier risparmia Vardy in vista del Maradona

L’allievo che supera il maestro: Steven Gerrard batte Brendan Rodgers, suo ex allenatore a Liverpool. Il Leicester cade ancora – cinque punti nelle ultime cinque di campionato – in casa dell’Aston Villa ed è crisi di risultati prima della trasferta di Napoli. «Che rammarico perdere così: i calci piazzati sono il nostro punto debole, continuiamo a subire gol nonostante il lavoro settimanale».

I tabloid inglesi già parlano di Napoli come ultima spiaggia: «Non possiamo far altro che guardare avanti, una partita per volta, metterci ancora più voglia, più entusiasmo per venirne fuori e superare la sfortuna delle ultime gare». Ieri Rodgers un po’ la testa al Napoli l’aveva già. Lascia in panchina Soumare e soprattutto Vardy per risparmiarli in vista della trasferta di giovedì. Manca ancora Tielmans – il centrocampista non gioca da un mese, è tornato ad allenarsi in settimana ma non è stato rischiato sperando di poterlo rivedere a Fuorigrotta in Europa League



Fonte: Il Mattino