Polverosi, giorn.: “Il Napoli pagherà le tante assenze, non so se Koulibaly riuscirà a tornare con il Milan”

Alberto Polverosi, giornalista, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live. “Il Napoli sta andando piano ora per un motivo troppo evidente per cercarne altri. Mancano 5 giocatori titolari e la prima riserva della difesa. Se all’Inter mancassero Bastoni, Barella, Brozovic, Dzeko e Lautaro Martinez cosa resterebbe? Assenze di questo tipo tutte insieme cambiano completamente la squadra. Devo dire che a me il Napoli è piaciuto tantissimo contro l’Atalanta, ha fatto una partita stupenda. Chi ha sostituito i big ha fatto molto bene. Dal punto di vista del temperamento poi il Napoli è stato dentro la gara ma di fatto l’ha perso quando Spalletti non ha potuto fare i cambi che ha potuto fare Gasperini. Per come stava in campo il Napoli meritava almeno il pareggio. Spalletti a Napoli sta facendo qualcosa che non aveva fatto altrove, cioè soltanto l’allenatore. E lo sta facendo come lo sa fare. Il Napoli è la stessa squadra dell’anno scorso e sembra di vedere un’altra squadra. Poi la Coppa d’Africa porta via i giocatori e ci sono gli infortuni e chiaramente diventa un problema. Il Napoli pagherà le tante assenze, non so se Koulibaly riuscirà a tornare con il Milan e se non lo fa poi perdi qualcosa di troppo importante. Campione d’Inverno? Per me lo vince l’Inter, aveva una sola partita difficile e l’ha stradominata. Per conoscenza ed esperienza del vertice, per Inzaghi, per la condizione generale, per il fatto che sarà l’unica a non perdere giocatori per la Coppa d’Africa l’Inter è una grande candidata alla vittoria finale”.

