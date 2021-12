Per Fabian Ruiz non mancano le “tentazioni” che vengono dall’estero

In attesa che possa tornare quanto prima in campo, con l’Atalanta era assente per un problema al flessore, da oggi si tenterà un recupero per il Leicester, per Fabian Ruiz il mercato non dorme mai. Con il Napoli al momento non c’è l’intesa sul rinnovo, distanza sulle cifre con il suo agente, quindi arrivano le proposte dai club esteri. In Premier League ad esempio piace al Liverpool di Klopp, ma c’è anche il Manchester United del neo tecnico Rangnick. Senza dimenticare anche le società della Liga Spagnola, su tutte il Real Madrid, dove Carlo Ancelotti è il maggior sponsor, visto che lo portò in maglia azzurra nel 2019. Senza dimenticare il Barcellona, perciò le pretendenti non mancano, quindi la prossima estate potrebbero scatenarsi le famose aste sull’ex Betis Siviglia.

Fonte: ilmattino.it