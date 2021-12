Orlando, ex calciatore: “Il Napoli ha fatto una frande partita”

L’ex calciatore Massimo Orlando a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Milan, Napoli e non solo.

Milan, in Champions per sperare nella qualificazione:

“Il Milan in Champions è a casa sua. Se la giocherà fino alla fine, ma il problema è che le riserve del Liverpool sono più forti del Milan titolare. Hanno due squadre praticamente, quindi sarà molto complicata. Se il Milan riesce a fare risultato, il rischio è anche di andare in EL, che credo sia la società che Pioli vogliano evitare”.

E’ mucchio scudetto. Chi la impressiona di più?

“Il Napoli ha giocato una grande partita, sostituendo dei giocatori difficile da rimpiazzare. L’Atalanta è quella che sta meglio di tutti, ha passato il periodo più difficile e ha ritrovato i titolari. L’Inter per ora è fortunata, ma capiterà il momento difficile. Per me l’Atalanta è la favorita”.

Juventus, con questo nuovo vestito tattico, Allegri ha trovato la ricetta giusta?

“Cono contento che Allegri abbia capito che doveva cambiare qualcosa. La Juve è cambiata nell’ultimo periodo, ha capito che bisogna giocare di più a calcio. Non so dove possa arrivare, l’obiettivo è il quarto posto. Una di quelle davanti alla fine mollerà e bisognerà rimanere lì attaccati per approfittarne. Chiesa? Rischia di rimanere fuori. Conoscendo Max credo che adesso non averlo per lui è un bene. Ma un posto io glielo troverei”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: TMW Radio