Oggi Spalletti conoscerà l’esito dell’infortunio di Lobotka

In casa Napoli si rischia che la lista degli infortunati si possa allungare e le rotazioni per Luciano Spalletti si potrebbero restringere sempre più. Infatti ai soliti noti delle ultime settimane, rischia di entrare nella lista degli indisponibili anche Lobotka. Il centrocampista slovacco infatti si è fermato a metà ripresa per un indurimento al ginocchio e oggi ci saranno gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Ovviamente l’auspicio è che sia di lieve entità, per poterlo avere quanto prima in campo.

Fonte: A. Giordano CdS