Nona stagione con il Napoli: nelle precedenti otto, Dries in rete sempre in doppia cifra

Il Napoli quando prese nell’estate del 2013 Dries Mertens, c’era quasi dello scetticismo, anzi molti non pensavano che giocava più di 8 gare. La prima stagione realizzò 10 reti e da quel momento iniziò la scalata alla classifica dei bomber in casa azzurra. La sua miglior stagione fu nel 2018/2019 quando in tutto segnò 34 gol. Poi 10 e infine lo scorso campionato, tra mille problemi difficoltà 4 centri in campionato. Questa stagione è già andato a segno 5 volte, in tutto insomma 141 volte a segno con la casacca partenopea. Ovviamente c’è il futuro da discutere, con l’opzione per la prossima stagione, ma questa è un’altra storia.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport