Napoli-Mertens, per il rinnovo ecco chi avrà l’ultima parola

Dopo la gara con l’Atalanta, ai microfoni di Sky, Dries Mertens ha illustrato la sua situazione di rinnovo con il Napoli. Il calciatore belga, bomber di tutti i tempi del club azzurro con 141 reti, ha il contratto in scadenza nel 2022, ma a differenza degli altri suoi compagni di squadra, ci sarebbe l’opzione per un altro anno. Attualmente il giocatore fiammingo guadagna oltre 4 milioni d’ingaggio, ma visti i tempi di pandemia, la strada è la riduzione, per cercare di alleggerire il tutto. L’ultima parola spetterà al Napoli, dove attenderà l’esito del campionato per poi decidere in maniera definitiva.

Fonte: Antonio Giordano Corriere dello Sport