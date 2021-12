Napoli-Insigne, a breve un nuovo summit per il rinnovo

In attesa di poter tornare in campo presto, problema al polpaccio di poco conto, ma solo oggi si saprà se verrà rischiato per il Leicester dal primo minuto, per Insigne il tema rinnovo non è stato accantonato. Al momento la situazione è di stallo, vista la differenza tra le offerte del club e quella dell’entourage del capitano. A breve è previsto un nuovo summit per capire se c’è la possibilità di poter trovare l’accordo. Nel frattempo le pretendenti non mancano, come quella dei Toronto dell’Mls, dove ci fu un incontro con il presidente e gli emissari con l’agente Pisacane. In Italia, c’è l’Inter dove l’amministratore delegato Marotta si potrebbe muovere, solo in caso di trattativa arenata con il club partenopeo. Insigne mette sempre il Napoli in cima ai suoi pensieri, ma da Febbraio potrebbe anche guardare altrove e il tempo è sempre poco.

Fonte: P. Taormino Il Mattino