Malcuit, dalle stampelle all’essere il “jolly” di Spalletti

Il Napoli contro l’Atalanta ha giocato in piena emergenza, tra infortuni e giocatori reduci dal Covid, perciò non era semplice mettere in campo una formazione all’altezza della situazione. Il tecnico Luciano Spalletti, squalificato sabato sera contro gli orobici, però tira fuori il classico “coniglio dal cilindro”. Schiera come esterno Malcuit e la partita del giocatore francese è stata davvero positiva. Dal suo cross nasce l’azione della rete di Zielinski e poi lancia Mertens per il momentaneo 2-1 contro la squadra di Gasperini. E’ stato fermo per oltre un mese, poi si è allenato con i compagni e finalmente ha avuto la sua occasione. Ora il mister sa che potrà contare su Malcuit, così come su Juan Jesus che sta dimostrando tutto il suo impegno e la dedizione, considerando che sta sostituendo un certo Koulibaly.

Fonte: A. Giordano CdS