Jacomuzzi, dirigente: “Leicester? Non è l’annata migliore per loro, sono altalenanti”

Leicester? Non è l’annata migliore per loro, sono altalenanti. Però in Inghilterra, a parte le 2-3 grandi, in mezzo c’è grande equilibrio quindi le gare sono tutte da giocare. Nelle ultime settimane non sta avendo un rendimento come negli anni scorsi. Ci sarà da soffrire ma la situazione ambientale potrebbe favorire il Napoli. Spalletti guarda sempre avanti e non recrimina mai su infortuni e squalifica, non si mette lì a piangere e guarda avanti con determinazione e preparazione. La fase difensiva del Napoli dev’essere più attenta, anche il Leicester in fase di ribaltamento ha giocatori importante, deve fare attenzione nella fase di contenimento. Sono fiducioso per la partita, il Napoli si riprenderà sicuramente”.