Gli infortuni Milan e Napoli? Perrone (Giornalista): “La lotta per lo scudetto dipenderà dalle alternative in panchina”

Perrone risponde sul CdS:

“Gli infortuni incideranno, ma dipende dal numero, dal periodo di assenza dei giocatori e, soprattutto, dalla capacità dei sostituti di non far rimpiangere gli assenti. Perché ci sono squadre che hanno delle alternative più valide di altre. Inoltre dipende dal ruolo degli assenti. Il Napoli, ad esempio, più che nella fase offensiva, potrebbe avere dei problemi in quella difensiva, come dimostra il fatto che, dopo un avvio blindato, sta subendo moltissimo, mentre davanti potrebbe avere meno problemi“. Fonte: CdS