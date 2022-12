Gli infortuni Milan e Napoli? Della Palma (giornalista): “Al momento il prezzo più alto è per gli azzurri”

Il collega Della Palma sul CorrSport:

Factory della Comunicazione

“Il prezzo più alto, fino ad oggi, lo sta pagando il Napoli, che aveva già messo in pre v e ntivo di perdere per oltre un mese Koulibaly, Anguissa e Osimehn, impegnati in Coppa d’Africa. Gli infortuni, invece, hanno fermato con grande anticipo i tre giocatori più decisivi di Spalletti, a cui si sono aggiunti anche Fabian Ruiz, Insigne, Lobotka e il lungo degente Manolas. E ’ chiaro che il tecnico toscano pagherà un conto salatissimo nonostante l’esplosione di Mertens . Pioli, invece, dovrà affrontare il resto della stagione senza Kjaer, considerato insostituibile a tal punto da spedire il capitano, Romagnoli, in panchina. P esanti anche le assenze alternate di Rebic e Ibrahimovic, ma in attacco al Milan n on mancano le alternative” . Fonte: CdS