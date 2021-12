Europa League: tutto può succedere nel gruppo del Napoli

Il gruppo C di Europa League è l’unico della competizione ad avere il futuro completamente incerto. A 90 minuti dalla fine, infatti, la classifica dice: Leicester 8 punti, Spartak Mosca e Napoli 7 (con i russi in vantaggio per aver vinto entrambi gli scontri diretti) e Legia Varsavia 6. Insomma, tutto può succedere: tutte possono passare il turno, tutte possono tornare a casa. Ecco perché quella di giovedì sarà una serata speciale, per le quattro squadre impegnate in campo rispettivamente con i seguenti accoppiamenti: Napoli-Leicester al Maradona, Legia Varsavia-Spartak Mosca. Le due partite si giocheranno in contemporanea, entrambe alle 18.45 e solo al fischio finale si potranno conoscere i destini delle quattro squadre. Fonte: Il mattino