In estate il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ne ha spesso parlato bene, tanto da considerarlo quasi un titolare. Elijf Elmas in questa stagione ha realizzato il gol più veloce della storia dell’Europa League, 11 secondi contro lo Spartak Mosca, oltre a disputare delle buone partite. Secondo il mercato, per quanto concerne gli Under 23, il centrocampista macedone varrebbe sui 70 milioni.

Fonte: corrieredellosport.it