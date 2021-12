Del Genio: “Manolas sta giocando poco in questa stagione, ma c’è una statistica sconvolgente”

Il giornalista Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato il momento del Napoli. “Fabian? Grande giocatore, dove sono tutti quelli che lo criticavano fino a qualche tempo fa?”. Poi sottolinea: “Molti opinionisti a inizio stagione avevano attribuito al Napoli di avere la rosa più forte della Serie A, questo è un errore che ho sempre sottolineato. Nella rosa del Napoli c’è gente che negli ultimi anni ha giocato pochissimo come Malcuit, Ounas, Ghoulam, Lobotka e qualcun altro che non ha brillato nelle stagioni precedenti. Manolas? E’ vero che in questa stagione non sta giocando, ma c’è una statistica sconvolgente, negli ultimi due anni Manolas ha giocato più di Koulibaly, quindi per fare capire quante partite ha saltato Koulibaly negli ultimi anni”.