L’Empoli vince in casa in rimonta per 3-1 contro l’Udinese e sale a quota 23 punti in classifica. Domenica alle ore 18,00, presso lo stadio “Maradona”, si giocherà un match importante contro il Napoli. Per Andreazzoli però rischia di non poter contare sul difensore Mattia Viti, uscito dal campo per un problema fisico.

La Redazione