Allarme per il problema infortuni – Ora scattano i timori per i “sani”

Adesso il campanello d’allarme è scattato per altri stakanovisti come Di Lorenzo, Rrhamani, Mario Rui e Zielinski. Bisogna usarli col misurino in questo rush di dicembre. Ecco, anche Koulibaly ogni anno di questi tempi ha un problema muscolare: rinunciare a lui può sembrare un atto da kamikaze, ma bisogna cominciare a comprendere la sua vulnerabilità. In ogni caso, sotto il profilo medico la situazione è blindata: Fabian e Insigne sono pronti a rientrare domenica prossima con l’Empoli. Il loro è stato, per l’appunto, un problema legato a un sovraccarico muscolare. Si fosse giocato ieri sera, Insigne e Fabian sarebbero andati almeno in panchina. Ma tre giorni erano davvero troppo pochi per correre il rischio di farli scendere in campo. Ragione per cui potrebbero tornare già disponibili con il Leicester, nello spareggio di giovedì per il passaggio del turno in Europa League e appare quasi sicuro, a meno che non ci sia qualche complicanza in questi giorni a Castel Volturno, che torneranno a essere titolari nella gara di domenica con l’Empoli. Dove, ed è quella la lieta novella, potrebbe andare in panchina Anguissa, che pare aver messo da parte i guai fisici accusati con l’Inter. Insomma, a parte Koulibaly e Osimhen, un po’ alla volta stanno guarendo tutti e la partita di Europa League potrebbe essere l’ultima nella quale il Napoli sarà in piena emergenza. L’attaccante nigeriano è atteso in settimana a Castel Volturno dove potrebbe cominciare ad allenarsi a parte. Fonte: Il Mattino