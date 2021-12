4 squadre in 4 punti, è gruppone, è scudetto show: godiamocelo

È un gruppone. In 4 punti 4 squadre. E mancano 3 turni al titolo di Campione d’ Inverno. Anche nella stagione 2017-2018 regnava lo stesso equilibrio, con 4 squadre in 4 punti. Il dominio della Juventus è ormai alle spalle, prima ci ha pensato l’Inter, ora questo volatone che (nessuno ci resti male) non fa che bene al calcio italiano. Perché senza contraddittorio non c’è passione, non esiste vera attesa. Negli anni migliori della nostra serie A vincevano gli scudetti, in alternanza, la Roma, il Verona, la Juventus, il Napoli, il Milan, l’Inter e la Sampdoria. Ed era spettacolo vero. Non c’è monotonia, almeno fino ad adesso, ma sempre tanta allegria. Ma, a parte Spalletti, vince la continuità. Perché Inzaghi ha dovuto mettere davvero poco del suo per dare seguito al passo vincente dell’Inter. Per il resto, Pioli e Gasperini stanno portando avanti il progetto iniziato da tempo con Milan e Atalanta. Nessuno dei quattro ha mai vinto lo scudetto. Il Napoli ha tirato il gruppo fino ad adesso, con 8 vittorie nelle prime 8 partite. Poi ha avuto una piccola frenata e le altre le sono saltate addosso. È talmente vario, l’incrocio dei destini, da non permettere di stabilire se il titolo d’inverno porti bene o male.