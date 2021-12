Verso la Milano nerazzurra il titolo di Campione d’ Inverno

Di solito il titolo è illuminante e propiziatorio per il prosieguo della stagione. Da anni non è più soltanto onorifico o orientativo. Essere Campione d’Inverno poche volte ha consegnato alla storia un Campione d’Italia diverso. Oggi, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non occorre la palla di vetro per capire che sia Inter la favorita in tal senso. Basta consultare il calendario. Il Cagliari, a San Siro, la Salernitana in trasferta, le ultime due della classifica, e in casa, prima di Natale, il Torino di Juric, ancora altalenante nei risultati, dunque superabile. Nove punti che catapulterebbero i campioni a 46 punti. Nel 2020-21 l’Inter di Antonio Conte chiuse l’andata a quota 41, due gradini sotto il Milan. Sarebbe un balzo pazzesco, l’opportunità è ghiotta e va colta. Milan e Napoli si sottrarranno punti nello scontro diretto del 19 dicembre a San Siro. Una vittoria dell’una sarebbe una mazzata per l’altra; un pareggio favorirebbe l’Inter e l’Atalanta. A Natale la Serie A potrebbe tingersi di nerazzurro.