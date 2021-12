Trasforma, inventa e non arretra: Spalletti ha perso, ma…

Stavolta davvero il risultato non può pregiudicare il giudizio. Luciano Spalletti cambia, trasforma, inventa, non arretra. Fa ciò che può, ed anche di più, nonostante la situazione sia davvero assurda. Cerotti su cerotti, eppure dà al Napoli un gioco ed un’anima. Chapeaux. I voti del Cds e de Il mattino per l’allenatore del Napoli:

CdS – Spalletti (all.) 7 – (In panchina Domenichini)

Disegna un 3-4-3 inedito, indovinando la mossa-Malcuit alto a destra. Ha perso la partita e il primo posto, è vero, ma di certo non la copertina: tutta meritata per quello che la sua squadra ha fatto vedere ieri contro un avversario super. Il tutto, senza Anguissa, Koulibaly, Fabian, Insigne e Osimhen.

Il Mattino – SPALLETTI 6,5

Non rinuncia al suo, adatta le pedine, non ordina mai l’indietro tutta. Ha un inedito 3-4-3 con cui affronta l’Atalanta senza mai mettersi nell’attesa del peggio nonostante i cerotti sono davvero troppi. Nella ripresa non ha i cambi per tenere alti i ritmi (e perde il suo faro, Lobotka) e lì non può inventarsi più nulla, perché Gasp muove alfieri e cavalli. Finisce col 4-2-3-1 e con un coraggio che non avvilisce.