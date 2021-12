Stupisce la difesa a 3, quasi come Malcuit: giudizi e voti

La reiventa, Spalletti, la difesa. In due giorni “costruisce” la difesa a tre. E fa benissimo. Permette ai singoli di esprimersi meglio. D’altra parte, l’unico difensore in Italia che può vedersela con Zapata, per passo e fisicità, è Koulibaly e non c’è. Quindi limita i danni. Stupisce Malcuit, bene Mario Rui. In sofferenza al centro, ma era il minimo. I voti del CdS:

Ospina 6

Salva sull’imboscata di testa di Toloi e il resto sono colpi calibrati.

Di Lorenzo 6

Terzo centrale, si adatta e reagisce tra Maehle e Zapata.

Rrahmani 5,5

Il testa a testa con Duvan è da capogiro sin da subito. Sin dal primo gol. Ci mette tutto quello che ha, ma soffre.

Juan Jesus 6

Sostituire Koulibaly è un’impresa per tutti, ma Juan tira fuori la sua esperienza. Come sopra: soffre un po’, ma le pause fanno meno male.

Malcuit 7

Minuti giocati finora in campionato: 5. Minuti per conquistare la scena: 47. Costruisce il primo gol con una cavalcata da esterno puro e ricama l’assist del secondo con un esterno destro di prima da gran sera. Spalletti voleva sorprendere: ci è riuscito.

Mario Rui 6,5

Gran lavoro da esterno e dentro il campo, davvero. Con una macchia che non rovina la 150ª partita azzurra: il tempo dell’uscita su Ilicic sul 3-2.