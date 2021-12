SSC NAPOLI: “Quinto goal per Zielinski in Serie A, solo due volte meglio!”

La SSC Napoli, tramite un tweet, sul suo profilo ufficiale ha voluto condividere una interessante statistica riguardante Piotr Zielinski, in goal nel match di ieri, ecco quanto evidenziato: “Quinto gol in 15 presenze in questo campionato per Piotr Zielinski: solo due volte ne ha segnati di più in una singola stagione in Serie A. Avanti così Zielo”.

https://twitter.com/sscnapoli/status/1467553659751911425?s=20