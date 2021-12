Solo tre su sei sufficienti, “Il Mattino” boccia la difesa. I Voti

OSPINA 5,5

Non può nulla sul vantaggio orobico di Malinovkyi: uscite coraggiose in un paio di circostanze, non sbaglia mai il controllo della sfera, poi si supera su Zapata al 65’. Male sul terzo gol atalantino, perché spinta e posizione non sembrano essere quelle giuste. Qualcosa in più doveva farlo.

DI LORENZO 6,5

Nell’azione del vantaggio, cerca il supporto a Rrahmani senza successo, poi si comporta molto bene su Pessina nel ruolo quasi inedito di braccetto della difesa. Composto, ordinato, stringe e si allarga neppure fosse un veterano. Sempre temibile. Fa quello che può, poi dilagano sempre dall’altra parte.

RRAHMANI 5,5

Zapata gli prende spazio e tempi fin dai primi: in occasione del gol, il colombiano apre l’anta e mette dentro il pallone del vantaggio orobico sbalzandolo dalla sua posizione come un bimbo. Soffre, ma fa meglio, anche sulle incursioni di Pessina. Poi però perde le coordinate nella ripresa e sbanda.

JUAN JESUS 5,5

Tiene bene su Malinovskyi quando gravita nelle sue parti, supporta bene i due compagni di linea e non commette errori particolari, anche quando sgasa Zappacosta e lo fa dalle sue parti. Salva su Palomino ma si fa beffare da Demiral che gli sbuca alle spalle dopo aver anche ingannato Rrhamani.

MALCUIT 6

Soffre maledettamente sia Maehle sia la necessità di giocare a questi livelli: errori tecnici all’inizio che regalano diversi palloni. Spinge e mette le ali e lo fa bene in occasione dell’1-1. Delizioso l’assist per la corsa di Mertens. Poi lo vedi ovunque in mezzo al campo. Ma anche lui va in tilt.

MARIO RUI 6

In ritardo sulla palla del vantaggio atalantino, ma sulla sinistra è un fattore: riesce a mettere in difficoltà Zappacosta, è veloce di testa e di gamba, ogni cosa che fa è un guizzo. Non si ferma per un istante, gioca come quinto di centrocampo in un ruolo che non è il suo ma che lo diverte.

Fonte: Il Mattino