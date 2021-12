SETTORE GIOVANILE – Successo esterno del Napoli Under 15, pari interno dell’Under 17

Domenica alterna per le squadre del settore giovanile del Napoli, un successo e un pari per le compagini azzurre. Colpo esterno a Frosinone per l’Under 15 con la doppietta di Picca, mentre per i padroni di casa giornata amara con l’espulsione di Buonpane. Non va oltre l’1-1 l’Under 17 di Liguori contro il Lecce. Per gli azzurrini non basta la rete di Vigliotti, visto che i salentini pareggiano con Mariano.

La Redazione