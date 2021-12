Questo pomeriggio si sta giocando il derby di serie C tra la Paganese, reduce da un momento non facile in campionato e la Juve Stabia. Dopo i primi 45 minuti avanti i padroni di casa per 2-1. La rete del vantaggio arriva da Guadagni che sfrutta al meglio il cross di Volpicelli e con il tap-in batte Sarri, difesa degli ospiti non impeccabile.

Fonte: foto imago images