Serie A – Rimonta e poker nel derby veneto, pari con gol in Spezia/Sassuolo

In campo alle 15.00, in questa domenica di serie A, Venezia/Verona e Spezia/Sassuolo. Il derby veneto risulta ricco di gol ed emozioni e gli scaligeri, sotto di tre reti a zero, riescono a ribaltare la gara ed a mettere a segno un poker vincente. Tanti gol e rimonta anche nell’ altra gara, dove il Sassuolo, sotto di due reti a zero, di nuovo, gli era già successo con il Napoli, riesce a raggiungere la parità con una doppietta di Raspadori. Di seguito i tabellini di entrambi i match:

Venezia – Verona 3-4 12′ Ceccaroni, 19′ Crnigoj, 28′ Henry, 52′ aut. Henry, 64′ rig. Caprari, 67′, 85′ Simeone

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi (66′ Busio), Caldara, Ceccaroni, Molinaro; Kiyine (66′ Ebuehi), Vacca (75′ Tessmann), Crnigoj; Aramu (66′ Svoboda) , Henry, Okereke (6′ Johnsen). A disposizione: Lezzerini, Tessmann, Forte, Johnsen, Heymans, Bjarnason, Ebuehi, Busio, Schnegg, Svoboda, Peretz, Haps. All. Zanetti

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Casale (30′ Magnani), Dawidowicz, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso (57′ Lasagna), Lazovic; Ilic (79′ Bessa), Caprari; Simeone. A disposizione: Pandur, Berardi, Lasagna, Cetin, Ruegg, Magnani, Bessa, Sutalo, Ragusa. All. Tudor

Ammoniti: Magnani, Vacca, Molinaro

Spezia – Sassuolo 2-2 35′ Manaj, 48′ Gyasi (Sp); 66′ e 79′ Raspadori (Sa)

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi (76′ Hristov), Kovalenko (67′ Verde), Sala (67′ Bourabia), Maggiore (87′ Bastoni), Reca; Manaj (87′ Colley), Nzola. Allenatore: Thiago Motta.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Muldur (46′ Toljan), Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi (86′ Harroui), Lopez, Henrique (46′ Raspadori); Berardi, Scamacca, Defrel (69′ Boga). Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Maresca

AMMONITI: Reca, Maggiore, Sala, Hristov (Sp); Frattesi, Kyriakopoulos, Berardi (Sa)