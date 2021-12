SERIE A – Napoli-Atalanta 2-3, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli ha affrontato in casa l’Atalanta, con infortuni, però con tanta voglia di giocarsela. Eppure gli ospiti passano con Malinovskyi che calcia sotto l’incrocio, su assist di Zapata. Gli azzurri, però non mollano e sprecano il pari su cross di Mario Rui, Lozano ed Elmas arrivano in ritardo. La gara però arriva al pareggio con Zielinski che sfrutta il tacco di Mertens e prima dal traversone di Malcuit. Ad inizio ripresa il belga realizza la rete del 2-1 e la marcatura numero 141 in azzurro. La partita resta avvincente e gli orobici prendono il palo con Zapata e poi Ospina para su Palomino. Il portiere colombiano però sul pareggio, poteva fare meglio su conclusione di Demiral. Gli ospiti la ribaltano con il diagonale di Freuler. Nel finale i partenopei non si arrendono e cercano il gol del pari, che spreca nel recupero Petagna da ottima posizione. Una sconfitta che fa male per la classifica, ma che forse dà più certezze viste le tante assenze. Ecco le pagelle della sfida del “Maradona”.

Top

Malcuit 6 – Il terzino francese, non giocava da molto tempo per l’infortunio, Spalletti lo manda in campo e lui risponde bene. Nel primo tempo fa soffrire Maehele e dal suo cross nasce la rete di Zielinski, Un giallo nella ripresa ma tutto sommato gioca con serenità.

Lobotka 6,5 – Il centrocampista slovacco in mezzo al campo è davvero una garanzia. Aveva di fronte una mediana che è tra le più forti, ma gioca con semplicità. Peccato che esce dal campo per un problema fisico, ma dà segnali importanti.

Lozano 6,5 – Il messicano conferma di essere in crescita e lo fa giocando un primo tempo ad alti ritmi. L’Atalanta non lo riesce a tenere e fino a quando resta in campo, gioca bene.

Zielinski 6,5 – Il centrocampista polacco è la conferma che sta crescendo in condizione. Corre in mezzo al campo e segna la rete mettendoci la forza. Anche nella ripresa non smette di correre e lo fa fino alla fine.

Mertens 7 – Il calcatore belga, lo avevano anche messo in discussione, è davvero in gran spolvero. Tacco voltante dove nasce l’azione del gol di Zielinski. Poi segna con freddezza la rete del 2-1, ma come sempre conferma di essere il leader. Sono 141 reti in azzurre.

Ounas 6 – Il franco-algerino è la conferma che quest’anno è davvero lo spacca-partite. Entra con il piglio giusto e mette a soqquadro l’Atalanta. Sarà una carta importante per il prosieguo della stagione.

Flop

Ospina 5,5 – Mettere il portiere colombiano tra i giocatori non top, è davvero raro. La partita, come sempre è stato positiva, bene sui tiri di Zappacosta e Palomino. Sul secondo gol però poteva fare meglio, peccato, anche perchè come sempre è stato attento per quasi tutta la gara.

Rrahamani 5 – Il difensore del Kosovo, ha sofferto la marcatura di Zapata che come sempre è una spina nel fianco. Cala nella ripresa dove poteva fare di più.

Juan Jesus 5,5 – Il primo tempo del difensore centrale è stato positivo, anzi un paio di volte vince i duelli in velocità. Cala nel secondo tempo, anche se non demerita fino alla fine.

Demme 5 – Il centrocampista tedesco non è al massimo della forma, lo si vede, visto anche che è reduce dal Covid. Purtroppo soffre i ritmi degli avversari e non riesce a cambiarli.

Elmas 5 – Il macedone ha l’occasione per dimostrare di essere un valido rincalzo, ma gli manca la lucidità. Meglio nella fase finale della gara, però deve metterci più grinta nei novanta minuti.

Petagna 5 – L’attaccante di scorta del Napoli tra l’altro era ex della sfida, non è entrato al meglio delle sue possibilità. Ha l’occasione per realizzare il pari nel finale, ma spreca da ottima posizione.

A cura di Alessandro Sacco