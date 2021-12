SERIE A – Bologna-Fiorentina 2-3, secondo successo di fila per i viola di mister Italiano

Nel lunch-match delle ore 12,30, si è giocato al “Dall’Ara” tra il Bologna e la Fiorentina, sfida che ha regalato davvero tante emozioni, Nella prima frazione i viola partono forti, con Nico Gonzales che calcia dal limite dell’area, palla che esce sul fondo. Il vantaggio arriva dal cross dell’argentino e colpo di testa dell’ex Venezia Maleh, battuto Skorupski. I felsinei però hanno un Barrow in gran forma, che scatta sul filo del fuorigioco e batte Terracciano. Ad inizio ripresa però ospiti di nuovo in vantaggio, splendida punizione di Biraghi, imparabile per il portiere polacco e dedica ad Astori indicando il numero 13. La Fiorentina va sull’1-3 su calcio di rigore trasformato con freddezza da Vlahovic. Nel finale però il Bologna ha un sussulto d’orgoglio e accorcia le distanze con Hichey, tiro deviato che spiazza Terracciano. Un successo esterno della squadra viola, conferma quello contro la Sampdoria e arriva a quota 27, per i felsinei hanno pesato le assenze e le sbavature nel secondo tempo.

A cura di Alessandro Sacco