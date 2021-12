In attesa che oggi si completa il resto dell’undicesima giornata del campionato Primavera, ieri si sono giocate tre gare. L’Inter vince a Napoli per 0-2, dove gli azzurrini restano in dieci per il rosso a Saco e il rigore non trasformato da Ambrosino. Il Milan vince in casa con un netto 4-1 contro la Spal. Buon punto in casa del Pescara contro la Juventus.

Napoli-Inter 0-2

Milan-Spal 4-1

Pescara-Juventus 1-1

A cura di Alessandro Sacco