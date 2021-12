PRIMAVERA 1 RISULTATI – La Roma di De Rossi vince e consolida il primato

Questo pomeriggio si sono disputate le gare valevole per l’undicesima giornata del campionato Primavera e da segnalare il successo della Roma di Alberto De Rossi per 2-0 sulla Sampdoria e allunga al vertice. Per il resto non va oltre il pari la Fiorentina a Lecce, mentre il Sassuolo batte il Bologna. Ecco i risultati.

Lecce-Fiorentina 0-0

Torino-Cagliari 0-0

Empoli-Atalanta 1-1

Roma-Sampdoria 2-0

Sassuolo-Bologna 1-0

A cura di Alessandro Sacco