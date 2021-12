Nonostante le due ultime gare, difesa azzurra ancora la meno battuta

La squadra di Spalletti che ora di gol ne ha subiti 12 in campionato (in 16 partite), cinque nelle ultime due, resta la difesa meno battuta di serie A. Dopo la sosta c’è stato un calo sotto questo aspetto tenendo presente anche i tre gol incassati dall’Inter. Certo, contro l’Atalanta non era semplice reggere l’urto offensivo della squadra di Gasperini: il tecnico per le tante assenze ha optato per la difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. Il Napoli ha subito il gol a freddo di Malinovskyi e rischiato qualche altra volta nel primo tempo. Poi dopo il 2-1 di Mertens è aumentata la spinta offensiva dell’Atalanta che prima ha colpito il palo di Zapata (che poi ha trovaro la grande respinta di Ospina) e dopo ha firmato il 2-2 con Demiral e il 3-2 con Freuler. Fonte: Il Mattino