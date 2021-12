Undici calciatori e undici Paesi diversi. Il Napoli che scende in campo contro l’Atalanta è un melting pot di nazionalità e culture, lingue e provenienze. Dai sudamericani Ospina e Juan Jesus fino al belga Mertens e al polacco Zielinski , andati anche in gol, mezzo mondo è rappresentato dalla squadra di Luciano Spalletti. Unico italiano in campo è Giovanni Di Lorenzo, vista l’assenza di Insigne in campo. Fonte: mattino.it