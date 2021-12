Napoli/Atalanta è spettacolo puro: merito a due allenatori che giocano

Spettacolo. E spot per il calcio italiano. Questo è stato Napoli/Atalanta. Scrive La Gazzetta dello Sport: “Una partita bellissima, per intensità e qualità delle giocate, con continui ribaltamenti e spettacolo vero. Bravi tutti i protagonisti perché questo è il miglior spot per promozionare all’estero il nostro calcio, che sa offrire qualità, anche se al via ci sono solo tre italiani in campo e tutti nell’Atalanta (uno naturalizzato)”. Merito dei due tecnici, di un Gasperini che non può più nascondere l’Atalanta, di uno Spalletti che cambia, inventa e fa nel miglior modo di necessità, virtù. Un Napoli aggressivo e che lotta, senza demeritare, nonostante l’incredibile numero di assenza e cerotti. “Spalletti, in tribuna per squalifica, è senza cinque uomini fondamentali ma non ci sta a piangersi addosso e presenta un Napoli inedito, negli uomini e nel sistema. Un 3-4-3 mai visto così, nemmeno in corsa in altre gare. Con il redivivo Malcuit, che non è mai stato titolare in questa stagione, schierato a sorpresa esterno destro e che risulterà anche fondamentale”.