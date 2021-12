Lutto nella famiglia De Laurentiis, morta la zia del Presidente

È morta a 66 anni Martha De Laurentiis, produttrice cinematografica, moglie di Dino e zia di Aurelio, patron del Calcio Napoli.

Schumacher De Laurentiis era nata a Lancaster, nel cuore del territorio Amish della Pennsylvania Olandese. Incontrò Dino a New York nella stagione dei preventivi in occasione della lavorazione del film «Ragtime» di Miloš Forman.

Nel corso degli anni Martha ha amato tantissimo l’Italia e in particolar modo Capri, dalla quale si è lasciata ispirare per il suo rifugio in California. Laureatasi presso Ball State University vicino a Indianapolis, ha iniziato la sua carriera nel 1976 come capo dell’amministrazione e nel 1983 – dopo un’intensa attività di produzione negli anni ’70 – ha fondato con De Laurentiis una propria compagnia (DDLC). Insieme hanno deciso la costruzione di tre studi di produzione: a Wilmington (Carolina del Nord) nel 1984, in Australia nel 1986, e in Marocco nel 2003.

Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris volle pochi anni fa volle conferirle la cittadinanza onoraria per il «legame che la unisce alla nostra città che considera una seconda casa». Fonte: mattino.it