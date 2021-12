Luciano Spalletti contento: “Giocando così andremo lontano”

Novantaquattro minuti giocando senza paura, andando a fronteggiare l’Atalanta, facendole anche paura, prima di subirne il ritorno: ma Spalletti se ne va contento, apparentemente, e prende il meglio di una serata perfida. «Nel nostro atteggiamento ci sono state tante cose fratte in maniera giusta e corretta. I ragazzi avrebbero meritato il gol del pareggio ed io gli ho fatto i complimenti. Secondo me, stiamo facendo ciò che è giusto e che ci porterà lontano».

Lasciando che quest’ora e mezza, resti una parentesi. «Siamo stati in equilibrio e siamo stati benissimo in campo. Loro hanno forza fisica, in questo sono i più forti, e sono intelligenti anche nel fare i falli, sanno come farli e dove farli, per esempio nella nostra metà campo. Noi dobbiamo imparare in questo».



E poi lanciarsi di nuovo dentro a un sogno che Spalletti, con abilità dialettica, non cita ma al quale allude: il programma iniziale, quello abbracciato nel momento dell’ingaggio, prevedeva l’inseguimento del quarto posto e della zona-Champions, ma per spazzare via quel refolo di delusione, ci sono messaggi subliminali utili per rincuorare il Napoli e anche Napoli, per rimuovere quella sensazione di malinconia che una sconfitta può concedere o anche il sorpasso del Milan e dell’Inter: «Continueremo a fare grande calcio, per divertire i nostri tifosi, che sta rispondendo nel modo giusto. E così, si andrà lontano».

A. Giordano (CdS)